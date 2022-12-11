رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: إلغاء «الطوارئ» يؤكد اهتمام الدولة بحقوق المصريين

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ القيادة السياسية وضعت ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها خلال السنوات الماضية، موضحة أنّ إلغاء حالة الطوارئ في مصر وإطلاق الحوار الوطني، شهادة حق بأنّ الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لمنح المواطنين حقوقهم كافة في العيش والحرية دون إقصاء أو زيف.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، خلال كلمتها في احتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في مقر المجلس بحي التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الحقوقية الأجنبية، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنّ الحوار الوطني جاء ليجمع شمل المصريين تحت كلمة واحدة ترسخ مفهوم الجمهورية الجديدة بمقصدها الحقيقي، وإقامة الدولة المدنية على مبدأ الرأي والرأي الآخر.

قوائم العفو الرئاسي

وتطرقت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، للحديث عن قوائم العفو الرئاسي التي صدرت خلال الفترة الماضية، قائلة: «نقدر جهود لجنة العفو الرئاسي، ونطالب بزيادة أعداد المفرج عنهم في أسرع وقت ممكن».