«جنايات الإسكندرية» تقرر حظر النشر في قضية الطفلتين «إيمان» و«سجدة»

قرر رئيس الدائرة 22 بمحكمة جنايات الإسكندرية، حظر أو تسجيل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسات المحاكمة المخصصة لنظر الدعوى رقم 20694 لسنة 2022 جنايات مينا البصل، والمقيدة برقم 1250 لسنة 2022 كلى غرب، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية وفقاً لنص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 71 لسنة 2021 .

جاء ذلك قبل انطلاق أولى جلسات محاكمة صيدلانية ومساعدتها، على خلفية اتهامهما بالتسبب في وفاة طفلتين بالإسكندرية بعد حقنهما بحقنة خاطئة دون إجراء اختبار الحساسية، إضافة إلى اتهام العاملة بمزاولة مهنة الطب البشري دون تصريح، واتهام الصيدلانية بأنها اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة.

وحضر المتهمتان إلى مقر المحكمة بالإضافة إلى أسرة الطفلتين إيمان وسجدة، وسط حضور نقيب صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أنسي الشافعي، وعدد من زملاء الصيدلانية.

محامي أسرة الطفلتين يطالب بالحق المدني

وقال محمد غلاب، محامي أسرة الطفلتين «إيمان» و«سجدة» بالإسكندرية، لـ«الوطن»، قبل انطلاق الجلسة، إنها جلسة اجرائية يعرض فيها كل الطرفين طلباتهم، لافتاً إلى أنه أنهى إجراءات طلبات الادعاء بالحق المدني.

تضامن «صيادلة الإسكندرية» مع الصيدلانية

على الجانب الآخر، أكد الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنهم متضامنون مع حق الصيدلانية والعاملة معها، قائلاً: «نثق في عدالة القضاء المصري كما نثق في براءة الدكتورة مها و طالبة التمريض ندى»، مشيرا إلى أن فريقا كبيرا من نقابة صيادلة الاسكندرية يتواجدون لمساندتهما.