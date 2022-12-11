وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني تطوير العلاقة بين البلدين

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّه عقد مباحثات موسعة مع نظيره من مقدونيا الشمالية بويار عثماني، أكدا خلالها وجود إرادة سياسية قوية من الجانبين لتطوير العلاقة فيما بينهما والاستفادة من العلاقات القائمة منذ مدى بعيد، والبناء عليها ما يحقق استفادة لمصلحة البلدين.

وأضاف شكري، أنّ اللقاء تناول العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية ورئاسة مقودنيا للتعاون فيما بين منظمة التعاون والأمن الأوروبي والشركاء المتوسطيين، وتولي شمال مقودنيا العام المقبل لرئاسة منظمة التعاون والأمن الأوروبي وهي منظمة لمصر علاقات ممتدة معها.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي يعقده مع نظيره من مقدونيا الشمالية، والمنعقد في القاهرة أنّه يوجد اهتمام باستمرار التنسيق الوثيق بين البلدين والدعم المتبادل من البلدين للمرشحين من قبل البلدين في إطار الأمم المتحدة، حيث تم الاتفاق على استئناف الحوار السياسي المنتظم بين البلدين، والمراجعة الكاملة للإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بما تلبي الاحتياجات وتتواكب من التطورات، ما يؤدي لدفع العلاقة والارتقاء بها.

وتابع شكري: «خلال مباحثاتنا أيضا تم التطرق إلى الأوضاع بمنطقة البلقان الغربي ومنطقة الشرق الأوسط والتحديات الكبيرة التي تواجه البلدين، وتم استعراض الموقف فيما يخص القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار بالجهود التنموية في التعامل مع قضايا الإرهاب ومواجهة الإرهاب، والجهود التي بذلتها مصر ونجاحاتها للسيطرة على قضية الهجرة غير الشرعية، حيث تستمر مصر في كل الجهود من أجل إقامة علاقات تعاون وعلاقات صداقة وعلاقات مبنية على الاحترام المتبادل ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأسلوب الذي تطورت به شمال مقودنيا تفتح آفاق جديدة ومتنوعة لعلاقات بناءة للبلدين».