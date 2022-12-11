«حياة كريمة»: الانتهاء من تنفيذ 450 مشروعا بنسبة 100% في الفيوم

كشف المهندس محمد مكرم، منسق حياة كريمة في محافظة الفيوم، عن الانتهاء من 450 مشروها ضمن مبادرة حياة كريمة بنسبة 100%، من إجمالي 1300 مشروع مستهدف تنفيذها في المحافظة، مشيرًا إلى الانتهاء من كل المشروعات التنموية المحددة بقرية قلهانة.

وأوضح أن أبرز المشروعات الجاهزة تتمثل في إنشاء 145 مدرسة، وإعادة تأهيل 6 وحدات صحية ضمن المرحلة الأولى على مستوى مركزي يوسف الصديق وإطسا، بجانب عدد من مشروعات الطرق والغاز الطبيعي، ومد كابلات الألياف الضوئية للاتصالات بعدد كبير من القرى، وتطوير مراكز الشباب.

بدء المرحلة الثانية قريبًا

وأضاف مكرم في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير شامل للبنية الأساسية في القرى، مشيرا إلى أنه «من المخطط بدء المرحلة الثانية قريبًا، وجار الآن حصر الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة عن طريق الحوارات المجتمعية».

المرحلة الثانية تستهدف مركزي الفيوم وطامية

وأوضح، أن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تستهدف مركزي الفيوم وطامية، لافتًا إلى إجراء حوار مجتمعي بمركز طامية، وجار الاستماع إلى الأهالي في مركز الفيوم، بحضور ممثلين عن المحافظة والأجهزة التنفيذية، لجمع الملاحظات الخاصة بالمشروعات المطلوبة، ووضعها في الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية.