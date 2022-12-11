وزير الخارجية البريطاني يهاجم روسيا: بوتين غير مستعد لمحادثات السلام

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إنّ أي محادثات سلام بشأن أوكرانيا لا يجب أن تكون فرصة لروسيا لإعادة التسلح، مضيفا أنّه لم يتم لمس أي إشارات الجانب الروسي، بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للدخول في محادثات سلام بحسن نية.

إنتاح كثيف للأسلحة

فيما خرج رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف بحسب قناة «سكاي نيوز» البريطانية في خبر عاجل: «روسيا تكثف إنتاج أقوى وسائل التدمير على أساس مبادئ جديدة».

وواصل مدفيديف: «عدونا ليس متخندقا فقط في محافظة كييف ولكنه موجود أيضًا في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها».