عاجل.. روسيا تستعد لنقل 42.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا

كشفت شركة غازبروم الروسية، عن أنّها ستنقل 42.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، حسب نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

وعلى مستوى الشركة، كشفت «غازبروم» أنّها سجلت رقما قياسيا من الإمدادات إلى الصين، أحد أكبر مستوردي النفط في العالم، قائلة عبر قناتها على تليجرام: «في 9 ديسمبر، سجلت شركة غازبروم رقما قياسيا تاريخيا جديدا للشحنات اليومية من الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز سيلا سيبيريا، وبلغت الزيادة في الالتزامات التعاقدية اليومية لشركة غازبروم بموجب اتفاقية شراء وبيع الغاز 16.4%».