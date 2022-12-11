ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بالتعدي على مواطن وسرقته في القاهرة

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بتضرره من (شخص آخر "غير معلوم بياناته") لقيامه بإستدراجه لإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم لشراء هواتف محمولة مقابل مبلغ مالى وعقب وصوله فوجئ بتواجد عدد (5) أشخاص قاموا بالتعدى عليه بالضرب والإستيلاء على المبلغ المالى كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله وأقر بأنه توجه للشقة محل البلاغ لمقابلة أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" تعرف عليه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإتفقا على التقابل لإستبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملات أجنبية بسعر أقل من السوق المصرفى، وفور وصوله فوجئ بتواجد عدد (5) أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" قاموا بالتعدى عليه بالضرب والإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه كرهاً عنه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وقام رجال الشرطة بضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وأضاف أحدهم بقيامه بإستئجار الشقة المشار إليها وإستخدامها فى إرتكاب واقعة السرقة بالإشتراك مع باقى المتهمين.. وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى - سيارة بحوزة أحد المتهمين قام بشرائها من متحصلات الواقعة - عدد 2 شاشة LCD ) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بإرتكاب الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.