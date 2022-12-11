ضبط 150 كيلو أرز منتهي الصلاحية في حملات تموينية بسوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، شن حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

ضبط أرز فاسد

وأوضح وكيل تموين سوهاج، أن الحملات أسفرت عن ضبط 15 لفة من الأرز، بكل لفة 10 كجم أرز، بإجمالي 150 كيلو جراما منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين بالأسواق.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 15 لفة من الأرز، بكل لفة 10 كجم أرز، بإجمالي 150 كجم أرز منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين بالأسواق دائرة المديرية.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.