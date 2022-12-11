ضبط 10 أشخاص بحوزتهم مخدرات خلال حملة مكبرة في حلوان 

شنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بالقاهرة، حملات على الخارجين عن القانون وحائزي المخدرات بقيادة المقدم محمد المعداوي رئيس المباحث، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 شخصا بحوزتهم مخدرات، وجرى اقتيادهم إلى قسم الشرطة.

نتائح الحملة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما خرج ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية، وضبط الخارجين عن القانون، وأثناء التفقد تم ضبط كل من «مصطفى.أ.ب» و» وليد.ر.ع» و«إسلام.س.م» و«أحمد.م.ص» و«سمير.ع.ع» و«على.م.ش» و«حسام.م.ع» و«عبد الوهاب.م.أ» و«عصام.ع.م» و«فهد.ع.ف» بحوزتهم كمية من المخدرات، ومواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المخدرات بقصد الإتجار وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات 15 يوما، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عنها.

العقوبة القانونية

يقول المحامي والخبير القانوني أحمد حسن لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.