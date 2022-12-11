تفاصيل تقييد لص موتسيكلات في عامود إنارة بقرية بقنا

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام أهالى إحدى القرى بقنا بضبط أحد الأشخاص والتعدى عليه بالضرب وتقييده حال محاولته سرقة دراجة نارية

وتم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام أهالى إحدى القرى بقنا بضبط أحد الأشخاص والتعدى عليه بالضرب وتقييده حال محاولته سرقة دراجة نارية "تروسيكل".

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بتمكن الأهالى من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) حال قيامه بمحاولة سرقة دراجة نارية "تروسيكل".

بالإنتقال تم التقابل مع مالك الدراجة النارية وضبط المتهم المذكور وبسؤالهما إتهم مالك "التروسيكل" الآخر بمحاولة سرقته وبذات التاريخ تم عرضهما على النيابة العامة وعدل مالك التروسيكل عن شكواه وأنه لا يتهم المشكو فى حقه بثمة إتهام وأنه كان واقفاً بجوار التروسيكل الخاص به وأنه سوء فهم منه ولا يرغب فـى السير فـى إجراءات الدعوة القضائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.