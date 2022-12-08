ضبط 12300 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 في المحافظات

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، 2258 قضية متنوعة، كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12300 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

وشنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، حملات أسفرت عن ضبط 254 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 345 قضية متنوعة أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص».

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.