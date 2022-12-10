ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وذلك بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، والذي أفاد بأن شخصا حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصَين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قام أحدهما بسرقة هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.

ضبط المتهميّن

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد المتهمين، وهما عاطلين، ولهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب «الخطف» باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

العثور على المسروقات المستولى عليها

وبإرشاد المتهمين عُثر على الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما «سيئ النية»، وهو بائع هواتف محمولة، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، حيث تم ضبطه، وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها، ومبلغ مالي من متحصلات بيع الهواتف المحمولة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.