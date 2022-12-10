رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
12:38 م | السبت 10 ديسمبر 2022
ضبط عصابة قصر النيل

ضبط عصابة قصر النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وذلك بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، والذي أفاد بأن شخصا حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصَين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قام أحدهما بسرقة هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.

ضبط المتهميّن

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد المتهمين، وهما عاطلين، ولهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب «الخطف» باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

العثور على المسروقات المستولى عليها

وبإرشاد المتهمين عُثر على الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما «سيئ النية»، وهو بائع هواتف محمولة، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، حيث تم ضبطه، وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها، ومبلغ مالي من متحصلات بيع الهواتف المحمولة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط 600 كجم أغذية فاسدة داخل محل في منطقة قصر النيل

مصرع عامل دليفري صدمته سيارة في قصر النيل.. «أخفى عن أسرته طبيعة عمله»

إنقاذ موظف قفز من أعلى كوبري قصر النيل: ضائقة نفسية بسبب حادث سيارة

نيابة قصر النيل تُحيل سيدة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الشقق

العثور على جثة مسن مجهول الهوية في قصر النيل.. صدمته سيارة
بقلم محمد بركات