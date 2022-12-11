ضبط 1793 قضية تموينية متنوعة في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1793) قضية تموينية متنوعة من بينها :-

11 ألف طن سكر

ضبط قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (14,100 طن أرز أبيض "عينى") ، (73) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (656,070 طن أرز شعير "عينى") .. ضبط (7) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (11,051 طن "سكر – مكرونة – زيت طعام" –3,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 480 عبوة شاى).

وضبط (469) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (14,540طن دقيق أبيض "عينى" – 19,416 طن " فول ، عدس ، زيت طعام ، أعلاف" – 11422 عبوة سجائر).

وضبط (912) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى " – 192 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 196 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 510 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (5,420 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى")

ضبط (مالكة محل لتجارة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة المنوفية) وبحوزتها كمية قدرها (4 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة الغربية) وبحوزته كمية قدرها (2 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج نطاق الجمعيات الزراعية ، تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على فارق الدعم.

ضبط (مالك معمل لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص - بمحافظة المنوفية) ، وبحوزته كمية قدرها (27,27 طن "مخللات – ملح طعام – خل" تحت التصنيع ، مستلزمات إنتاج) معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.