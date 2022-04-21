ضبط 1360 قضية حجب سلع غذائية و609 مخالفات في المخابز خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1360 قضية تموينية متنوعة، بينها 12 قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت 47,676 طن «دقيق، زيت طعام، سكر، مسلى، مكرونة، أرز، أعلاف، 1000 عبوة ملح طعام، 7,250 طن أسمنت 405 قضية بيع بأزيد من السعر، بإجمالي مضبوطات بلغت 33,050 طن «دقيق ، زيت طعام ، سكر، مكرونة، أرز ، أعلاف».

609 قضايا في مجال مخالفات المخابز

وأسفرت الحملات أيضا، عن 74650 قطعة مستلزمات طبية، 6200 لتر سولار، 2488 عبوة سجائر، 16 أسطوانة بوتاجاز، وكذا 609 قضايا في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 14 قضية «تصرف دقيق مدعم»، 9 قضايا تجميع دقيق مدعم، 53 قضية بيع خبز بأزيد من السعر، 120 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 99 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 39 قضية عدم وجود سجل، 36 قضية توقف عن الإنتاج، 34 استخدام الخبز في المطاعم، 205 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 5,950 طن دقيق مدعم (تصرف)، 3,600 طن دقيق مدعم (تجميع)، 1680 رغيف بلدي، 34 بطاقة تموينية ذكية.

كما جرى ضبط 15 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 6,250 طن «أسمدة مدعمة، سكر تمويني» حيث بلغ إجمالي المضبوطات 102,976 طن، 6200 لتر سولار، 2488 عبوة سجائر، 16 أسطوانة بوتاجاز ،34 بطاقة تموينية ذكية، 1680 رغيف بلدي، 1000 عبوة ملح طعام، 74650 قطعة مستلزمات طبية.

مكافحة الجرائم التموينية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبز سياحي كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، لإدارته المخبز دون ترخيص، وتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم (استخراج 82%)، والمُنصرف حصصا للمخابز البلدية المرخصة بقصد استخدامه في إعداد الخبز السياحي بالمخبز عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على 550 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامه في إعداد الخبز السياحي بالمخبز عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 5984 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات

وفي إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، جرى ضبط 5984 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ5962 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 22 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 493 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 120 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 614 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجرى ضبط 2885 قضية متنوعة في مجال مكافحة الظواهر السلبية في مترو الأنفاق والقطارات، و14299 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 141 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 83 قضية متنوعة في مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات دون ترخيص، وضبط 1248 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.

مبادرة كلنا واحد

وعلى جانب آخر، تواصلت فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد، التي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا، التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

وتتوافر السلع ضمن المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، في المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg، إضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936.