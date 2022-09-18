بدء تطبيق كارت «المفتش التمويني» الجديد لضبط مخالفات المخابز ببور سعيد

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، تطبيق قرار جديد حول ميكنة مخالفات المخابز، ويطلق عليه «كارت المفتش»، عبر ماكينة المخالفات التموينية الموجودة بالمخابز، التي يتم ضبطها من قبل مفتشي التموين على مستوى المحافظة، على أن يكون ذلك من خلال «كارت» مع مفتشى المديرية، الذي له حق الضبطية القضائية للتفتيش على مخالفات المخابز.

كارت المفتش يرصد المخالفات بماكينات المخابز ببورسعيد

واستعرض وكيل تموين بورسعيد في بيان، آلية عمل «كارت المفتش»، بأنه سيتم رصد المخالفة من خلال إدخال الكارت في «ماكينة المخالفات التموينية للمخابز» الموجودة لدى المخابز، وتحديد وجود مخالفة من عدمه باستخدام أرقام الماكينة، التي يختص كل رقم منها بمخالفة تموينية معينة، سواء نقص في وزن رغيف الخبز البلدي، أو عدم مطابقة الرغيف للمواصفات المحددة من وزارة التموين، وذلك في إطار ميكنة كل الخدمات التموينية.

حملات رقابية مستمرة التفتيش على المخابز

وأشار ناصر ثابت، إلى استمرار الحملات الرقابية لمفتشي الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد على المخابز البلدية، للتفتيش على التزام أصحابها بإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم، مطابقا للمواصفات التي حددتها وزارة التموين، بأن يكون وزن الرغيف 90 جراما، وقطره لا يقل عن 18 سنتيمتر.

وأوضح وكيل تموين بورسعيد، أن قرار كارت المفتش بتوجيه من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بشأن اتجاه الوزارة إلى ميكنة مخالفات المخابز البلدية، التي يتم ضبطها من قبل مفتشي التموين على مستوى محافظات الجمهورية.