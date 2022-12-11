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«الداخلية» تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة داخل قرية 25 يناير بالإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
01:16 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، احتفالية لوفد من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل «قرية 25 يناير بالإسماعيلية»، للاحتفال معهم بتلك المناسبة، حيث استقبلهم عددا من الضباط والضابطات.

جاء ذلك ضمن احتفالات وزارة الداخلية، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم سُبل الدعم لهم، حيث وجّه الحضور الشكر لوزارة الداخلية، لحرصها على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

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