وزير خارجية مقدونيا الشمالية: مصر شريك أساسي لمنظمة الأمن والتعاون

قال وزير خارجية مقدونيا الشمالية، بويار عثماني، إن مصر تعد شريكا أساسيا لمنظمة الأمن والتعاون، كما تلعب دورا مهما في مواجهة تحديات الأمن العالمية، و«يمثل البعد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمصر حجر الأساس لهذه العلاقات، ويجعل مصر عضوا ولاعبا رئيسيا في إحداث التوازنات، في ظل الأزمات التي تواجه العالم حاليا».

وشدد عثماني خلال مباحثات مع نظيره المصري، على السعي لدعم العلاقات الثنائية والعلاقات الودية مع مصر، مؤكدا أن «العلاقات مع القاهرة مبنية على الاحترام والثقة، واتفقنا على تقوية العلاقات، والبحث عن فرص أفضل لتنميتها».

وأشار إلى الاتفاق على وجود فرص رائعة لتحسين هذه العلاقات، خاصة في الإطار التجاري والإطار الاقتصادي، مؤكدا وجود نوايا لتوسيع العلاقات، وتكثيف هذه الجهود في إطار حوار سياسي، وأضاف أنه وجه الدعوة لنظيره المصري لزيارة العاصمة المقدونية، العام المقبل.

وكشف عن وجود خطوة للتواصل المباشر في الغرف التجارية بالبلدين، لتطوير العلاقات التجارية ومجالات الاتصالات، وتطوير آفاق متعددة من أجل مصالح الشعبين، مضيفا «نحن على وعي بالتحديات المعاصرة التي نواجهها حاليا، وضرورة تنوع مصادر الغذاء، خاصة في حال وجود وفرة من المنتجات الزراعية، وفتح آفاق جديدة بالأسواق من أجل توسيع دائرة التعاون الاقتصادي، كما ناقشنا فكرة القضايا في حوض المتوسط، خاصة الاتحاد من أجل المتوسط».