«الداخلية» توفد ضباطا لزيارة دور المسنين في 4 محافظات

واصلت وزارة الداخلية، إيفاد وفود من الضباط والضابطات لزيارة عدد من دور رعاية المسنين، بنطاق مديريات أمن «الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والأقصر»، وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمقيمات بها، وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهي معهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، بمناسبة حملة الـ«16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة».

وأعرب نزلاء دور المسنين، عن سعادتهم بالزيارات وبالمبادرة من وزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع شرائح المجتمع كافة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.