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تنفيذ 281 حكما قضائيا وضبط 1866 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:38 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث جرى ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وضبط 1866 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام، جرى ضبط 40 قضية، وضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات، وتنفيذ 281 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات