السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهم «م. ف» بالسجن 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه، لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

إحراز سلاح ناري

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جهينة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جهينة، تفيد قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.