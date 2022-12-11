مصرع طفل غرقا في ترعة بالغربية أثناء لهوه

لقي طفل في العقد الأول من العمر، مصرعه غرقاً داخل الترعة المارة بقرية «شنرة البحرية» التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، أثناء لهوه أمام منزله، وتم انتشال الجثة، والتحفظ عليها داخل مشرحة بمستشفى السنطة العام، وحرر محضر بالواقعة.

غرق طفل في مجرى مائي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة السنطة، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا يفيد بمصرع طفل في العقد الأول من العمر غرقا، في إحدى الترع أثناء لهوه أمام منزله بقرية «شنرة البحرية».

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين مصرع طفل يدعى محمد عمرو السيد، 3 سنوات، ومقيم بقرية «شنرة البحرية» في مركز السنطة، غرقاً في الترعة المارة أمام منزله أثناء لهوه.

انتشال الجثة

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بمساعدة الأهالي، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى السنطة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.