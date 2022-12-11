إحالة أوراق متهم بقتل شخص في سوهاج إلى المفتي.. النطق بالحكم 8 يناير

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم «ع. ح» إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 8 يناير للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل المجني عليه «ك. ن»، بدائرة مركز أخميم.

وصدر القرار بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم محمد، وأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

خلافات بين المتهم والمجني عليه

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليه، إثر التعدى عليه بساطور، ونقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه، فقام بالتعدى عليه بساطور وانهال به على رأسه حتى لقي مصرعه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأُحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.