حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الأول والثاني الثانوي 2023 للتقدم الامتحانات للعام الدراسي الحالي، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات، من خلال تفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الأول والثاني الثانوي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنّ آخر موعد لتدقيق البيانات المسجلة علي قاعدة البيانات، اليوم الأحد 11 ديسمبر، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الأول والثاني الثانوي 2023.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه في حالة وجود أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة من خلال الاستمارة الإلكترونية، والتي تشمل كل البيانات الخاصة «طلاب الدمج بالتعليم، طلاب المنازل، الشعبة، اللغة الثانية، التخصص».

مراجعة وتدقيق البيانات للطلاب

وأضافت وزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق البيانات، والتأكد من صحتها، يتم طباعة التقارير الخاصة بالبيانات التفصيلية الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وعليها جميع التوقيعات اللازمة وتسليمها لشئون الطلاب بالإدارة التعليمية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، بأنه يتم تسليم التقارير الخاصة بالبيانات التفصيلية للطلاب إلي شئون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته غدا الاثنين 12 ديسمبر 2023.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم (بوابة مركز المعلومات).

- الضغط على تسجيل الإستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2022-2023.

- الضغط على إنشاء الحساب المدرسي الموحد.

- إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.