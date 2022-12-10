«التعليم» توجه المعلمين المتأخرين بالتسجيل في أعمال امتحانات الثانوية العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن تسجيل المعلمين المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، من رؤساء ومراقبين أوائل للجان وكذلك رؤساء مراكز توزيع الكراسة الامتحانية للعام الدراسي 2022 / 2023.

ضعف شديد في نسب تسجيل المتقدمين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل، وجود ضعف شديد في نسب تسجيل المتقدمين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان، امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة وكذلك رؤساء مراكز توزيع الكراسة الامتحانية للعام الدراسي 2022 / 2023.

كما أكد الخطاب أن الهدف الأساسي من توفير اسم المستخدم وكلمة المرور والتي جعلت خصيصا لتمكن مديري مديريات التربية والتعليم من متابعة عملية التسجيل والتي تسهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي نسعى فيها جميعا بقدر الإمكان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

عرض معدلات تسجيل كل مديرية على وزير التربية والتعليم

وأضافت وزارة التعليم، أنه بمتابعة عمليات التسجيل الخاصة بالمديريات تبين أنها لم تصل حتى إلى معدلات تسجيل العام الماضي مما يدل على عدم الاستفادة من الآلية التي تسمح بمتابعة التسجيل وعليه سوف يتم عرض معدلات تسجيل كل مديرية على وزير التربية والتعليم، لمعرفة مدى تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور وكذلك لمعرفة إلى أي حد وصلت نسبة التسجيل الخاصة بكل مديرية تعليمية.

وأشارت إلى أن تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية فقط، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية مادامت تتوافر فيهم الشروط، وسيتم مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الميعاد المحدد مع العلم أنه في حالة غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث بيانات المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 لن يتم الالتفات إلى أي استمارة يدوية.