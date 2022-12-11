«التعليم» توضح ضوابط الاختبارات التكميلية لطلاب «الإعدادية» المتغيبين بعذر

كشفت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي للإدارات، عن ضوابط عقد اختبار تكميلي لطلاب الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المتغيبين بعذر مقبول عن الامتحانات يقبله مدير المدرسة، بالنسبة لسنوات النقل، أو عذر مقبول يقبله مدير الإدارة.

وجاءت الضوابط التي كشفت عنها المديريات التعليمية، كما يلي.

ضوابط الاختبارات التكميلية

- إذا تغيب الطالب بعذر مقبول يقبله مدير المدرسة بالنسبة لسنوات النقل، أو عذر مقبول يقبله مدير الإدارة «المرحلة الإعدادية»، عن اختيار الفصل الدراسي الأول أو بعض المواد، يحق له أن يؤدي اختبارا تكميليا عقب اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي، ويحق له الحصول على الدرجة الفعلية في الامتحان التكميلي.

- إذا تغيب الطالب بعذر مقبول يقبله مدير المدرسة بالنسبة لسنوات النقل، أو عذر مقبول يقبله مدير الإدارة «المرحلة الإعدادية»، عن اختبار الفصل الدراسي الثاني أو بعض المواد، يحق الطالب المتغيب بعذر مقبول له أن يؤدي اختبارا تكميليا عقب اختبار الدور الثاني، ويحق له الحصول على الدرجة الفعلية للامتحان التكميلي.

- إذا تخلف الطالب عن أداء اختبار الفصل الدراسي الأول أو الثاني دون عذر أو عذر غير مقبول، يحصل على «صفر» في المادة التي تخلف عن أداء الامتحان بها، ويسمح له بدخول الدور الثاني.

- الطلاب الذين لم يتقدموا بأسمائهم لامتحان الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، لا يسمح لهم بالتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني طبقا لفاكس الإدارة العامة للتعليم الإعدادي (2008).