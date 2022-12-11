«التعليم» تعلن آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022 للشهادة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم 22 ديسمبر آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022 للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية 2022 للشهادة الإعدادية

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022 للشهادة الإعدادية علي موقعها الرسمي، عن طريق البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب، وفي حالة عدم وجود بريد الإلكتروني، يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

إرشادات مهمة لطلاب المنازل لتحرير استمارة الإعدادية

ووجهت وزارة التعليم، إرشادات مهمة لطلاب المنازل لتحرير الاستمارة للعام الدراسي الجديد، لافتة إلى أنّ الطالب يقدم الاستمارة الخاصة به بعد طباعتها ومراجعتها إلى لجنة النظام والمراقبة مع مراعاة الآتي:

- الطالب الذي استنفد سنوات الرسوب عامين للعام الدراسي السابق لسنة التقدم لأداء الامتحان على نظام المنازل ملزم بتقديم بيان نجاح الصف الأول وإلى الصف الثاني وعدد بيانان لرسوب آخر سنتين رسب فيهما.

- الطالب الراسب واستنقد سنوات الرسوب (عامان سنوات سابقة للسنة المراد التقدم للامتحان عليه أن يُقدم بيانان ع)، ويكتفى بآخر سنتين إضافة إلى إقرار بعدم حصوله على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية من قبل.

- الطالب الحاصل على الصف الأول والثاني الأعدادى على نظام المنازل يقوم بتقديم بيان نجاح الصف الأول والثاني إضافة إلى عدد اثنان بيان رسوب.

- الطالب الناجح في العام السابق فقط، هو من يسمح له بدخول الامتحان لتحسين المجموع على أن يتقدم بأصل بيان درجات نجاح العام السابق إضافة إلى إفادة بأن الطالب غير مقيد بأحدي المدارس الفنية أو الخاصة في العام الحالي.