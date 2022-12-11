«مستثمري المشروعات»: المبادرة الرئاسية «ابدأ» تقدم نموذجا جديدا للحاضنات

أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنّ التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، فرضت على جميع الحكومات انتهاج سياسات مالية واقتصادية مختلفة، مشيرا إلى أنّ ما تقوم به الحكومة حاليًا من مبادرات لدعم القطاع الخاص لدفع عجلة التصنيع وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبرى والصناعات الصغيرة من شأنه زيادة الإنتاج المحلي، وإحلال الواردات واتاحة مزيد من فرص عمل.

وأوضح أن ماقامت به المبادرة الرئاسية «ابدأ» من خلق حوار بين المصنعين لزيادة المكونات المحلية بمنتجاتهم من المصانع الصغيرة وحث المصانع المتوقفة على اعادة العمل والإنتاج تعتبر نموذجا جديدا لتطبيق فكرة الحاضنات الصناعية التي تضمن الإنتاج الموجه ذا الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة والجودة المضمونة الذي سيجد له فرصا تصديرية وأسواق عالمية جديدة خلال مدة قصيرة .

السقطي: منظمات مجتمع الأعمال لعبت دورا كبيرا في إدارة الحوار الاقتصادي

وقال السقطي، إنّ المؤتمرات الاقتصادية والصناعية التي دعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى بحضوره شخصيا والاستماع المباشر إلى مجتمعات الأعمال، يؤكد إصراره على المضي قدما نحو التنمية الاقتصادية، وهي رسالة من شأنها حث زيادة جاذبية الاقتصاد المحلي للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يبحث عن بيئة آمنة في العالم.

وأضاف أنّ الفترة الحالية تحتاج إلى الاستمرار في تضافر الجهود بين منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الاقتصادي، خاصة مع وجود دعم رئاسي وحكومي لإدارة الحوار والاستماع إلى الجميع دون تفرقة بحسب الاتجاهات السياسية أو الحزبية.