اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: ملف الصناعة مهم جدا بالنسبة لمصر

قال ياسر السقا المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنّ الفترة الماضية شهدت نشاطا كبيرا للرئيس عبدالفتاح السيسي بالنسبة لملف دعم الصناعة، وسيتم تنظيم المؤتمر الاقتصادي، موضحًا أن ملف الصناعة مهم جدا بالنسبة لمصر في هذه المرحلة.

الرئيس وجه بزيادة التصدير في الفترة المقبلة

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد أن الرئيس وجه بزيادة التصدير في الفترة المقبلة، وقبلها تم تقديم تسهيلات للمستثمرين بالنسبة للمناطق الاستثمارية والصناعية التي تم إنشائها على مستوى الجمهورية.

الرئيس اهتمّ بملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وتابع المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الرئيس اهتمّ بملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مبادرة 200 مليار جنيه وفائدة 5%، من خلال إقامة مجمعات صناعية متخصصة في أنحاء الجمهورية، وخاصة في الصعيد، وهناك معرض تراثنا الذي يعكس الاهتمام بالتسويق.

وأردف المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: «الرئيس السيسي يتابع باستمرار عن طريق التوجيهات والاجتماعات والقوانين، وكل ذلك تسهيلات تمهد للمرحلة المقبلة، وأهم مطلب المستثمرين هي توفير مستلزمات الإنتاج، لأن كل دول العالم تصدر وتستورد».