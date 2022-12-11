رفع 2005 أطنان قمامة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم شن حملات نظافة لرفع القمامة والمخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبي الطرق، ورفع كفاءة وتسوية شوارع وميادين جميع المراكز والمدن وقرى المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة، وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية وسيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة، وغيرها من المعدات.

رفع 2005 أطنان مخلفات بـ14 مراكز ومدينة

وذكر المحافظ، في بيان له، أنه جرى رفع 2005 أطنان مخلفات بمراكز «كفر الشيخ، وقلين، ودسوق، وفوه، ومطوبس، والرياض، وسيدي سالم، وبيلا، الحامول، وبلطيم، ومسير، وسيدي غازي، والبرلس، ومصيف بلطيم»، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو تقارير رؤساء المراكز والأحياء، للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين.

تقديم الدعم لرفع مستوى النظافة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجّه بتوفير الإمكانات اللازمة، وتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة، ورفع القمامة، وإزالة المخلفات، ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بصفة يومية، لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وتحسين مستوى النظافة، والحفاظ على البيئة المحيطة، منوهاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.