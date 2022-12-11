محافظ الإسكندرية: إزالة أي عقبات تواجه حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بدء إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، للمصريين وغير المصريين، في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وحث المحافظ المواطنين للمشاركة معا جنبا إلى جنب لتوعية وتنبيه الأمهات والآباء لإعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال، وخاصة في القري والأماكن النائية.

أهمية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أهمية الحملة في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ووقاية الأطفال من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل لهم، وذلك في إطار رؤية الدولة وحرصها علي توفير التطعيمات اللازمة بالمجان.

إزالة المعوقات أمام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وأشار المحافظ أنه تم توجيه مسؤولي مديرية الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بمتابعة أعمال الحملة القومية بشكل يومي، والوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فوري، مؤكداً علي استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم وإزالة أي تحديات لتحقيق المستهدف من الحملة.