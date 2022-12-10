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محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات المهرجان السنوي لذوي الهمم في يومهم العالمي

كتب:

بيتر مكرم
01:20 م | السبت 10 ديسمبر 2022
محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات المهرجان السنوي في اليوم العالمي لذوي الهمم

محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات المهرجان السنوي في اليوم العالمي لذوي الهمم

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم السبت، فعاليات المهرجان السنوي في اليوم العالمي لذوي الهمم لعام 2022، تحت عنوان «المجتمع المدني ومكتسبات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة»، والتي تم نظيمها تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد «الشريف» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له الفضل في الاهتمام بذوي الهمم على مستوى المؤسسات والوزارات والمحافظات والمجتمع المدني، مشيرًا إلى الدعم والرعاية التي توليه الدولة، وخاصة بعد إطلاق الرئيس عام 2018 لذوي الهمم.

مبادرات للاهتمام بذوي الهمم

وأضاف أن المحافظة حرصت على تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة للاهتمام بذوي الهمم، وتوفير احتياجاتهم على كافة الأصعدة، لافتًا إلى أن ما جرى تنفيذه لصالح ذوي الهمم في المحافظة هي حقوق لهم وليست مكتسبات.

الحضور في الفعالية

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، جاء ذلك بحضور ندا ثابت، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات، وممثلين عن الأزهر والكنيسة في الإسكندرية، وخليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لشؤون الإعاقة في وزارة التضامن، والدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

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بقلم بيتر مكرم