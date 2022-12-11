أعلى شهادات ادخارية في البنوك المصرية.. عائد يصل لـ 17.25%

يتزايد البحث عن أعلى الشهادات الاستثمارية في البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي المصري، نظرا لأنها تعتبر أضمن الخطوات التي يتخذها شريحة كبيرة من المواطنين حاليا، خاصة أصحاب المعاشات، من أجل ضمان جيد للحفاظ على مدخراتهم المالية.

يأتي ذلك بعد وجود عدد كبير من الشهادات الادخارية التي طرحتها البنوك مؤخرا، بعد قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بالبنوك المصرية، زاد من قيمة الشهادات الادخارية المختلفة.

لذا ومن خلال السطور التالية، ترصد بوابة «الوطن» أعلى الشهادات الادخارية فى البنوك المصرية، التى توفرها حاليا، وبعائد مختلف بين شهري وربع سنوي وسنوي، وفقا لما يريده المواطنون.

شهادات ادخارية من بنك القاهرة

طرح بنك القاهرة شهادات ادخارية «بريمو جولد» بعائد 17.25% سنوي، وهى لمدة 3 سنوات، وشهادات أخرى ذات عائد شهري 16%، وذات عائد 16.25% ربع سنوي.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

- تعبتر الشهادة البلاتينية، الصادرة من البنك الأهلي المصري من أعلى شهادات الاستثمار حاليا، بعائد سنوى 17.25%، وهي شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات متتالية، ويبدأ احتساب العائد من يوم التالي لعمل الشهادة، التى تبدأ من 1000 جنيه.

شهادات ادخارية من بنك مصر

كما طرح بنك مصر شهادات استثمار، ذات عائد 17.25%؜ سنويا، لمدة 3 سنوات، ويصرف العائد بشكل سنوي، وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه.

كما يواصل بنك مصر، تقديم شهادة القمة ذات عائد سنوي 16%؜، لمدة 3 سنوات، هذا بالإضافة إلى تقديم شهادات ادخارية ذات عائد 16.25% سنويا، وتصرف بنظام الربع سنوي.

يذكر أن جميع البنوك قد أتاحت حق استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر على تاريخ إصدراها بعد حساب كل الإجراءت البنكية، كما يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات، وفقا للشروط الخاصة بكل بنك على حدة.