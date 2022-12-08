اتفاق بين البنك الأهلي وغرفة القاهرة التجارية لإتاحة التحصيل الإلكتروني

وقّع البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مع غرفة القاهرة التجارية، اليوم، لإتاحة التحصيل الإلكتروني للرسوم والاشتراكات الخاصة بغرفة القاهرة، عبر فروع البنك الأهلي المصري في ربوع الجمهورية، إلى جانب تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة.

دعم الشمول المالي

وقال رئيس «البنك» هشام عكاشة، إن البروتوكول الموقع يستهدف دعم قطاع الشمول المالي الذي تتبناه الدولة والبنك، بهدف الوصول بالحلول والخدمات لجميع شرائح الدولة.

وأضاف «عكاشة» أن البنك الأهلي ملتزم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الإقراض، إلى جانب دعم التحول الرقمي، لما لهذه المشروعات من دور كبير في سد حاجة السوق المصرية.

استخراج السجلات التجارية

وأكد إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن الغرفة ستدرس توفير ممثل لها في بعض فروع البنك الأهلي، لتوفير خدماتها، والمساعدة في استخراج السجلات التجارية للشركات، وتلقي الطلبات المصرفية للأفراد والشركات.

إصدار البطاقات الإلكترونية

من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن الاتفاق الموقع يشمل توفير خدمات مصرفية مثل فتح حساب مصرفي، وإصدار البطاقات الإلكترونية اللازمة للتحصيل.

وأوضح طارق حسن رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، إتاحة برامج مخصصة لأنشطة الغرفة التجارية، والعمل على تأهيل أصحاب المشروعات وتطويرهم وتدريبهم لإقامة مشروعات جديدة، ومساندتهم في إعداد دراسات الجدوى وكيفية تصميم وتسويق المنتج.