سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك

نظرا لحالة البحث اليومية، التى تشهدها أسعار العملات العربية والأجنبية، بسبب حالة التغيرات المستمرة في أسعار البيع والشراء، منها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري.

لذا تستعرض «الوطن»، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك، حيث يشهد سعره حتى الآن، حالة استقرار في جميع البنوك المصرية، وبعض البنوك الأجنبية، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

- استقر سعر الدولار اليوم في بنك MIDBANK عند 24.6 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- سجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» نحو 24.62 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- كما استقر السعر ببنك بلوم عند 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- في بنك المشرق استقرت عمليات الشراء عند 24.6 جنيه، وعمليات البيع عند 24.65 جنيه.

- في المصرف الدولي AIB، استقر الشراء عند 24.54 جنيه، و24.64 جنيه للبيع.

- بنك الكويت الوطني NBK، استقر سعر الشراء عند 24.59 جنيه، واستقر سعر البيع عند 24.65 جنيه .

- أبوظبي الإسلامي، بلغ السعر عند 24.62 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- استقرت العملة الأمريكية داخل بنك قطر الوطني QNB اليوم، عند نحو 24.58 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي اليوناني نحو 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- في بنك HSBC في مصر، استقر اليوم عند 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- في بنك كريدي أجريكول، حافظ الدولار على استقرره عند 24.54 جنيه، و24.64 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي الأهلي ومصر

- في البنك المركزي 24.58 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

- سجل الدولار داخل بنكي مصر والأهلي المصري،نحو 24.54 جنيه للشراء، والبيع 24.59 جنيه.

- استقر سعر الدولار اليوم 24.58 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع في بنك CIB

- كما بلغ في بنك الإسكندري عند 24.6 جنيه للشراء، والبيع عند 24.65 جنيه.