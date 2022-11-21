وزيرة البيئة: 15 مليار دولار قيمة مشروعات وقعتها مصر في COP27

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري ومنسق قمة المناخ COP27، إنّ المبادرات العالمية التي أطلقت ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، سواء المبادرة الخاصة بالزراعة أو المياه أو المخلفات أو التنوع البيولوجي سيتم بحث كيفية مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية المسؤولة عن تفعيلها، حتى ننفذ خطوات فعلية قبل بدء فعاليات COP28.

العمل على بدء تنفيذ المشروعات

وأضافت «فؤاد» خلال حوارها مع الإعلامية رضوى حسن، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة DMC: «على المستوى الوطني، وقعنا مشروعات بقيمة 15 مليار دولار، وسنعمل على بحث كيفية صياغة وثائقها للبدء في التنفيذ مع المؤتمر المقبل».

مبادرة المخلفات

وتابعت وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري ومنسق قمة المناخ COP27، أن مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050 تركز على زيادة نسبة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها، وذلك من 10% حاليا في أفريقيا إلى 50% بحلول 2050، وتهدف إلى دخول القطاع الخاص في أفريقيا للتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية، وتوفير فرص عمل للشباب الأفارقة وتحسين الصحة العامة، إذ أن هناك علاقة وثيقة بين المخلفات وصحة المواطن.