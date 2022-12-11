محافظ أسيوط يلتقي والد ووالدة الطفلة «ريناد» الراحلة أثناء اليوم الدراسي

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم، سيد صلاح وشيرين أحمد فرغلي والد ووالدة الطفلة ريناد سيد صلاح بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بحي غرب أسيوط، والتي وافتها المنية داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي الاسبوع الماضي، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لأسرة الفقيدة مقدمًا خالص التعازي لهم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر الجميل.

وقف مديرة المدرسة عن العمل

وأعرب المحافظ عن خالص حزنه على وفاة إحدى بناته من الطالبات بالمحافظة، مشيرًا إلى إنه أصدر قرارًا فور علمه بالواقعة بمجازاة مديرة المدرسة ووقفها عن العمل لمدة شهر، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة والتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في الواقعة بعد إحالة مصطفى ع. المعلم المتهم بتسببه في وفاة الطفلة إلى النيابة العامة ومحاسبة أي شخص يثبت تقصيره أو إهماله، مؤكدًا حرصه على تطبيق القانون على الجميع والمتابعة لما تسفر عنه تحقيقات النياية العامة وتقرير الطب الشرعى في الواقعة حماية للحقوق.

تقديم واجب العزاء

كما قدم المحافظ في وقت سابق واجب العزاء في الطالبة بمنزل العائلة بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسرة الفقيدة كما قام بزيارة مفاجئة لمدرسة عبد الله النديم الابتدائية المشتركة بحي غرب والتي شهدت حادثة وفاة الطالبة لمتابعة سير العمل بها.

والتقى طلاب الفرق الدراسية المختلفة بالمدرسة للاطمئنان على إنتظام سير العملية الدراسية وبث رسالة طمأنينة بين طلاب المدرسة مشددا على الاهتمام بأعمال النظافة العامة بالمدرسة وتفعيل الأنشطة المدرسية وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتفعيل الانشطة المدرسية بالمؤسسات التعليمية وصقل خبرات ومواهب الطلاب بمختلف مراحل التعليم.

وأكد توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين أو المقصرين في أداء عملهم أو المخالفين للوائح والتعليمات والتشديد على كافة مديري الإدارات التعليمية للتنبيه على مديري المدارس بعدم التعرض للطلاب بأى اعتداء بمختلف اشكاله وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وتوفير المناخ التعليمي لهم للنهوض بالعملية التعليمية.