محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي بتكلفة 3.3 مليار جنيه

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور منفلوط العلوي، والذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي، عابرًا نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، وذلك بتكلفة 3 مليارات و300 مليون جنيه، لمتابعة سير العمل وبحث أوجه الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المشروع وفقًا للخطة الزمنية.

معدلات تنفيذ المشروع

وأشاد محافظ أسيوط بمعدلات تنفيذ المشروع التنموي الذي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي، ويبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 مترا تقريبًا، وتكلفته التقديرية 3 مليارات و300 مليون جنيه، ويجري إنشائه من خلال تنفيذ 20 عملا صناعيا «عدد 9 كباري سطحية و11 بربخ» على نهر النيل وأعلى الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي، بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور.

وأشار إلى توفيق الأوضاع بين بعض الأهالي من أصحاب الأرض الزراعية بالمنطقة والشركة المنفذة للمشروع، بخصوص معدات الشركة المنفذة التي تمر بتلك الأراضي، فضلاً عن عمل المجسات لمسار المحور التنموي، وبحث كافة السبل لتذليل أية عقبات تواجه سير العمل في كل مواقع الإنشاء والخطوات التي تم تنفيذها في إجراءات نزع الملكية الخاصة بالأراضي بمنطقة تنفيذ المحور، حرصًا وحفاظًا على حقوق المزارعين والملاك وصرف التعويض للأهالي، لافتًا إلى أن الغرض الأساسي من إنشاء مثل هذا المحور التنموي الضخم هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن في كل مناحي حياته، حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر.

إنشاء 3 محاور بالمحافظة

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل، بينها 3 محاور بمحافظة أسيوط، وهي محور ديروط الحر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجري حاليًا العمل في محورين هامين بالشمال والجنوب، وهما محور أبوتيج ومحور منفلوط.

وتأتي هذه المحاور تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا، لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محورا عرضيا متكاملا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

محور منفلوط الجديد

وأضاف المحافظ، أن أهمية محور منفلوط الجديد تتمثل في أنه يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي، عابرًا نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، معلنا دعمه الكامل لهذا المحور التنموي وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها.

ولفت إلى أن هذ المشروع يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا لأنها أحد ركائز التنمية المستدامة والانتقال من شرق إلى غرب النيل بسهولة، بدلًا من استخدام المعديات النهرية، وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة.