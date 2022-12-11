إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدى قرى مركز شرطة الفيوم، بسبب مشادة كلامية نشبت بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة، وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وهرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة للسيطرة عليها، ونقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمشاجرة بين عائلتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين عائلتين بنطاق المركز، ووجود مصابين.

إصابة 6 أشخاص في المشاجرة

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين في عزبة طاهر العدوي، بنطاق مركز شرطة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وإصابة 6 أشخاص.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان المشاجرة، وجرى نقل المصابين الستة إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب الحالة الصحية لكل منهم.

السيطرة على المشاجرة

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وإلقاء القبض على طرفيها، واصطحابهم إلى مركز شرطة الفيوم، لتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة، إذ تبادل الطرفان الاتهامات، وألقى اللوم على الآخر في سبب بداية المشاجرة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.