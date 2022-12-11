تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة على مجهوداته خلال فترة عمله في أسيوط

كرّم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، تقديراً لمجهوداته التي بذلها خلال فترة توليه العمل بالمحافظة، ومساهماته البناءة وتعاونه المستمر مع أجهزة المحافظة في النهوض بقطاع الشباب والرياضة متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله القادمة، وذلك بعد صدور قرار بنقله إلى محافظة الجيزة.

شهادة تقدير لجهوده

وأهدى محافظ أسيوط الدكتور أحمد عبدالوكيل شهادة تقدير، نظرًا لأدائه المتميز خلال فترة عمله السابقة، ومساهمته في تنفيذ العديد من المبادرات التي ساهمت في النهوض بالنشء، والشباب وتقديم كافة الرعاية لهم في مختلف الانشطة الرياضية والثقافية والفنية والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن المحافظة تحظى بالعديد من النماذج التي اثبتت كفائتها في مختلف مجالات العمل.

لفته طيبة

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبدالوكيل، عن كامل تقديره لمحافظ أسيوط وسعادته بهذه اللفتة الطيبة، والحرص على هذا التكريم، لافتاً إلى اعتزازه بفترة عمله بأسيوط وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية، ومثمنًا الدور البارز للوزير المحافظ والدعم الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة داعيًا من سيخلفه بضرورة الاستمرار في العمل واستكمال المسيرة بكل جهد وإخلاص.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أصدر قرارًا بتكليف الدكتور أحمد عبدالوكيل للعمل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، وتكليف الدكتور علاء جاد للعمل وكيلًا لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط.