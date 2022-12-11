تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، الثلاثاء المقبل، صوب قطر، لمتابعة أولى مبارات نصف النهائي بكأس العالم، حيث تحتدم المنافسة بعد خروج فرق كبرى وصعود المغرب كأول فريق عربي للمرة الأولى إلى نصف النهائي، لهذا يبحث قطاع عريض عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا، كما يلي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا

وجاءت تفاصيل تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخبي الأرجنتين وكرواتيا كالتالي:

1- تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1، بتردد 12604 (H)، معدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

2- تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2، بتردد 12245 (V)، ومعدل ترميز 27500، ومدل تصحيح الخطأ 2/3.

3- تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 3، بتردد 11013 (H)، ومعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

4- تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 4، بتردد 12245 (V)، ومعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

وأمس، أضاف المنتخب المغربي إنجازا جديدا إلى سجل تاريخ أسود الأطلسي، بعد فوزه على البرتغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء أحرزه يوسف النصيري، وهو الفوز الذي أهله إلى اللعب في نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.