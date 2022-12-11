ماكرون يتجه إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال أمام المغرب الأربعاء المقبل

قالت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا – كاستيرا، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه الأربعاء المقبل، إلى دولة قطر من أجل حضور مباراة منتخب بلاده ضد نظيره المغربي في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

رفع القبعات لقطر

وأضافت وزير الرياضة الفرنسية، في تصرحات صحفية نقلتها قناة «العربية» السعودية الإخبارية، أن على الجميع رفع القبعات لقطر لنجاحها في تنظيم كأس العالم.

إنجاز مغربي في كأس العالم

يذكر أن منتخب المغرب أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصعد لنصف النهائي بعد تغلبه على منتخب البرتغال أمس السبت، بنتيجة هدف دون مقابل في مباراة درامية أبكت النجم البرتغالي كريستاينو رونالد.