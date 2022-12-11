إحالة 100 من العاملين بقطاع الصحة في الشرقية للتحقيق بسبب الغياب

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة، لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

عدم الالتزام بمواعيد العمل

وذكر عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه تم تشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمركز الزقازيق، لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 8 من العاملين بمقرعيادات قرية الشوبك التابعة لمستشفى الزقازيق العام، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 4 من العاملين بمقر المجموعة الصحية بالشوبك بقرية الطاهرة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

كما تبين عدم تواجد 89 من العاملين بمقر مستشفى الزقازيق العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.