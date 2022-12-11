«التنسيقية» تستقبل وفدا من قيادات حزب الاتحاد ضمن «الحوار الوطني»

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفدا من قيادات حزب الاتحاد، اليوم الأحد، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة مع الأحزاب السياسية ضمن فعاليات الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من الحزب ضمن اللجان النوعية بالحوار الوطني، في إطار حرص «التنسيقية» على تعزيز الحوار السياسي مع الأحزاب والقوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

كانت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بدأت جلسات نقاشية مع جميع التيارات السياسية وفئات المجتمع، حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية.