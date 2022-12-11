محافظ الإسكندرية: إنجاز 95% من خطة رصف شوارع حي العجمي بـ 17 مليون جنيه

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار محافظ الإسكندرية أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

رصف 10 شوارع رئيسية في العجمي بالإسكندرية

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حي العجمي بنسبة تنفيذ بلغت 95%، مشيرا إلى أنه تم استهداف رصف 10 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بالحي، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، وذلك استجابة لمطالب أهالي الحي بسبب كثرة الشكوى من سوء حالة الرصف بتلك الشوارع.

الانتهاء الكامل من 8 شوارع غرب الإسكندرية

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أن الخطة الاستثمارية لهذا العام استهدفت رصف 9 شوارع بنطاق حي العجمي، وتم إضافة منطقة العروسة أول شارع الهانوفيل، بناء على أوامر المحافظ، استجابة لمطالب المواطنين، ليصل بذلك عدد الشوارع التي يتم رصفها في الحي إلى 10 شوارع.

وأكدت مدير مديرية الطرق، أنه تم الانتهاء من 8 شوارع بنسبة تنفيذ تصل إلى 100%، وهي «شارع رضوان - شارع مدرسة شيرين - شارع جمعية أبو يوسف (أم القرى) - مساكن طلعت مصطفى - شارع عمرو بن العاص - منطقة العروسة (أول شارع الهانوفيل)- مسار الحنفية - شارع نقطة الساحل (الثعلب)»، وجار العمل على قطاعين من قطاعات الدخيلة وشارع الجمعية.