المستحيل ليس مغربيا.. كيف أشادت الصحف العالمية بالفوز التاريخي لأسود الأطلس؟

سلطت وسائل الإعلام العالمية من وكالات إخبارية وصحف، الضوء على الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب لكرة القدم بعد صعوده للمربع الذهبي في كأس العالم 2022 المقام بقطر لأول مرة في تاريخه ليصبح أول فريق إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجار، في ظل أول مونديال يقام على أرض عربية وفي منطقة الشرق الأوسط والذي سينتهي خلال 10 أيام.

المغرب يدخل التاريخ

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن المغرب دخل التاريخ يوم السبت كأول فريق أفريقي يبلغ نصف نهائي المونديال بفوزه على البرتغال 1-0 ليواصل مسيرته الرائعة في قطر، متابعة: «أصبحت أسود الأطلس إحدى قصص البطولة، حيث تعادلت كرواتيا التي تأهلت إلى نصف النهائي في دور المجموعات، وهزمت بلجيكا وإسبانيا والآن البرتغال في طريقها إلى نصف النهائي».

كانت الهزيمة للبرتغال بمثابة نهاية لما يرجح أن تكون نهائيات كأس العالم الأخيرة لكريستيانو رونالدو؛ لأنه لم يتمكن من إحداث تأثير في دفاع المغرب وترك في البكاء يسير في النفق بعد صافرة النهاية، لكن في نهاية المطاف، حافظ المغرب على انتصار مشهور مستحق سيبقى في الذاكرة لسنوات قادمة.

«بي بي سي» ترصد احتفالات المغاربة بفوز بلادهم

ذكرت شبكة بي بي سي أن المغاربة تدفقوا بحماس أمس السبت في الشوارع للاحتفال بفوز بلادهم، الذي جعل أسود الأطلس أول فريق أفريقي عربي يصل إلى نصف نهائي المونديال، ولم تكن شوارع المغرب فقط التي تظهر بها الاحتفالات بل امتدت إلى شوارع الدوحة والعواصم الأوروبية التي تضم مغاربة مهاجرين.

بدورها أشارت وكالة أسوشيتد برس، إلى أن المغاربة نزلوا إلى الشوارع للاحتفال بالفوز التاريخي لمنتخب بلادهم، وجعل جماهير المغرب مليئة بالثقة الأيام المقبلة أمام فرنسا، في الوقت الذي احتشد الفلسطينيون في المقاهي في قطاع غزة التي عملت قطر على توفير فرصة لهم لرؤية المباريات وسط حمل أعلام فلسطين والمغرب مكتوب عليها «شعب واحد، دولة واحدة»، خاصة في ظل رفع لاعبي المغرب علم فلسطين بعد الفوز في كل مباراة.

فرانس 24 تحتفي بفوز المغرب

أما موقع فرانس 24، فذكر أن المنتخب المغربي يواصل تحقيق الإنجازات المبهرة وكتابة التاريخ عقب فوزه على البرتغال، متابعا: «المستحيل ليس مغربيا! فعلها أسود الأطلس مرة أخرى، وصنعوا التاريخ مرة جديدة، تألقوا وارتقوا لمستوى الأبطال، كشر أشرف حكيمي وزملاؤه عن أنيابهم فأسمعوا زئيرالأسد في كل فج عميق».