ناقد رياضي: المغرب لم يتأهل بالصدفة.. وأتوقع وصول الأرجنتين للنهائي

قال إبراهيم منصور، رئيس القسم الرياضي بجريدة الوطن، إنّ المغرب أسعدت الشعوب العربية، أمس، في مباراتها أمام البرتغال، مشيرًا إلى أنّ منتخب المغرب أثبت أنه لم يتأهل لدور الثمانية بالصدفة، إذ كان أول مجموعته بعدما واجه منتخبات كبيرة كمنتخب بلجيكا الذي فاز عليه بهدفين دون رد، ومنتخب كرواتيا الذي تعادل معه، إلى جانت منتخب كندا الذي فاز عليه بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح.

المدرب الوطني دائمًا يصنع المستحيل

وأضاف «منصور»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وآية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، أنه كان يوجد نسبة من القلق لدى المغرب عندما وصل إلى منتخب البرتغال، مشيرًا إلى أنّ وليد الركراكي يبلغ من العمر 47، ولديه خبرات كبيرة، إذ استطاع إثبات أنّ المدرب الوطني دائمًا يصنع المستحيل.

أهمية فتح باب الاحتراف لأوروبا

وتابع بأنّ الطفرة التي أحدثها منتخب المغرب ليست وليدة اللحظة، بل لديه خطة جاهزة واضحة من الجامعة المغربية هناك برئاسة فوزي لقجع، مشيرًا إلى أنّهم استمراوا لسنوات كثيرة يخططون لهذا الحلم، مضيفًا أنّه لم يكن هناك أحد يتوقع وصول المنتخب المغربي لدور قبل النهائي بكأس العالم.

أكد رئيس القسم الرياضي بجريدة الوطن، أهمية ما قامت به دولة المغرب من فتح باب الاحتراف إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن اللاعب يوسف النصيري الذي أحزر هدف التأهل أمس يبلغ من العمر 25 عاما، ويلعب في نادي إشبيلية الإسباني، متوقعًا قدرة المغرب يوم الأربعاء المقبل على رسم الابتسامة والفرحة من جديد على وجه الشعوب العربية كاملة، ووصول الأرجنتين إلى النهائي، متمنيًا فوز المغرب بكأس العالم.