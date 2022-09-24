الكنيسة القبطية بناميبيا تستقبل سفير البلاد في مصر

استقبل الأنبا جوزيف، الأسقف العام بأفريقيا، اللواء فيليو هيفينداكا، سفير ناميبيا في مصر، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالعاصمة الناميبية وندهوك.

وأشاد السفير بالدور الرعوى والخدمي الذي تقدمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليس فقط على مستوى الخدمة الروحية بل أيضا الخدمات الطبية والصحة النفسية والتنموية، كما أعرب عن سعادته بزيارة مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ناميبيا.

وأهدى الأنبا جوزيف السفير هدية تذكارية أيقونة لزيارة العائلة المقدسة أرض مصر، مرسومة على ورق البردي، وقد حضر اللقاء القس جون وصفي كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وندهوك.

زيارة رئيس مصلحة السجون بناميبيا للكنيسة

والجدير بالذكر أن الأنبا جوزيف قد استقبل رئيس مصلحة السجون بناميبيا اللواء رافائيل توهافيني هامونيلا، وكان اللقاء بمقر إقامة الأنبا جوزيف بناميبيا.

وتناول اللقاء جهود الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة السجون في أنحاء ناميبيا من النواحي الروحية والنفسية والطبية وأيضًا للعاملين بالسجون.

إعداد مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الكنيسة ومصلحة السجون

وأعرب رئيس مصلحة السجون عن سعادته بهذا اللقاء، وأبدى استعداده للتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ناميبيا، كما اتفق معه على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.