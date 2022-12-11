 خدمات مجانية من بنك مصر لـ«ذوي الهمم» برعاية «المركزي».. آخر موعد 15 ديسمبر

تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، يواصل بنك مصر المشاركة في فعالية الشمول المالي خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2022، وذلك احتفالًا بـ«اليوم العالمي لذوي الهمم» تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك ايمانًا من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة منها على سبيل المثال؛ حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان، وحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء.

من أبرز المزايا والعروض المجانية التي يوفرها البنك خلال تلك الفعالية تتمثل في: فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا، بالنسبة للعملاء الأقل من 16 عامًا يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS الممنوحة ضمن برنامج الشباب، وبالنسبة للعملاء من سن 16 إلى 35 عامًا يتم فتح الحسابات مع إصدار بطاقة الخصم الفوري الممنوحة ضمن برنامج الشباب مجانا بطاقة «BM» أو بطاقة GO.

إصدار البطاقات مجانا في هذه الحالة

كما يمكن للعملاء من سن 21 إلى 35 عامًا أيضا الحصول على بطاقة ائتمانية يتم تحديد نوعها وفقًا للحد الائتماني الممنوح للعميل والسياسة والشروط الائتمانية للبنك، مع إمكانية إصدارها مجانًا في حالة الحصول على قرض شخصي من بنك مصر.

أما بالنسبة للعملاء مستخدمي تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك، هذا ويحرص البنك خلال هذه الفعاليات على التواجد خارج فروعه والترويج لمنتجاته تحت مظلة الشمول المالي، والوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.

تفاصيل إطلاق برنامج «الممكن»

يذكر أن بنك مصر أطلق مؤخرا برنامج «الممكن» لتيسير حصول العملاء من ذوي الإمكانيات المميزة «ذوي الهمم»على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة، ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية لجعلهم أشخاصًا فاعلين في المجتمع وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، ويأتي ذلك دعما لجهود الدولة تحقيقا للشمول المالي، ويُطرح من خلال البرنامج حسابين توفير جدد بالبنك تحت مسمي «حساب توفير الممكن ذو العائد المميز «والموجود بكافة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية و«حساب توفير الممكن الاستثماري ذو العائد المميز»، والموجود بشبكة فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية «كنانة» واللذان يتميزا بوجود عائد 1٪ أعلى من العائد الخاص بحسابات التوفير الأخرى، بالإضافة إلى إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانا للتعامل علي الحساب من خلال آلات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك إمكانية استخدامها في المنافذ التجارية، فضلا عن الحصول على إعفاءات وتخفيضات من بعض المصاريف الخاصة لمنتجات القروض / التمويلات الإسلامية.