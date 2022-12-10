بنك مصر يفوز بـ3 جوائز من جلوبال براندز العالمية لعام 2022

توجت أعمال بنك مصر، بثلاث جوائز مميزة من مجلة جلوبال براندز، إذ فاز بجوائز «العلامة التجارية الأكثر ثقة - مصر 2022»، و«أفضل بنك في ائتمان الشركات – مصر 2022»، و«أفضل بنك في التجزئة المصرفية – مصر 2022»، وتسلم البنك الجوائز الثلاثة في احتفال مهيب تم عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم.

وتسلم الجوائز نيابة عن البنك كل من محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك، والدكتورة فاطمة الجولى رئيس قطاع اتصالات المؤسسة بالبنك.

أفضل علامة تجارية

يذكر أن هذه الجوائز تمنح لأفضل علامة تجارية بموجب أدائها في جميع القطاعات، وتعتمد التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة بتلك الجوائز على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، إذ تقوم المجلة بانتقاء أفضل العلامات التجارية بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز تأكيدا وتعزيزا لنجاحات البنك السابقة، إذ كرمت مجلة جلوبال براندز البنك من خلال العديد من الجوائز على مدار السنوات السابقة.

جدير بالذكر أن بنك مصر حصل في عام 2022 على العديد من الجوائز والمراكز، وذلك من العديد المؤسسات الدولية بمختلف قطاعات الأعمال مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، وإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، وائتمان الشركات والقروض المشتركة، وقطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، وقطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية، ومجال الصيرفة الإسلامية، ومجال المسؤولية المجتمعية، والتحول الرقمي، وقطاع الموارد البشرية، ويعد ذلك تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال.

تعزيز تميز الخدمات المقدمة للمواطنين

ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائما، وأنهم شركاء النجاح في جميع الأعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، إذ أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائما التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.