أماكن مكاتب التموين في المحافظات لإضافة المواليد على البطاقة

يسعى المواطنون إلى إضافة المواليد على بطاقة التموين كما يرغبون في معرفة أماكن مكاتب التموين من المحافظات وذلك بالتزامن مع التوجيه الوزاري الذي أصدره وزير التموين للمديريات حيث حدد فئات يمكنها إضافة المواليد الخاصة بها على بطاقة التموين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين وأماكن مكاتب التموين في المحافظات

وعن إضافة المواليد على بطاقة التموين وأماكن مكاتب التموين في المحافظات، حددت الوزارة 4 فئات من المستفيدين من الدعم أصحاب البطاقات التموينيتة كالآتي:

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

- مستحقو معاش تكافل وكرامة

أماكن مكاتب التموين في المحافظات

وعن أماكن مكاتب التموين في المحافظات جاءت على النحو الآتي:-

أعلنت مديرية التموين في الإسكندرية عن توافر 15 مكتبا تموينيا لإضافة المواليد بالبطاقات التموينية بالإسكندرية وهم 8 مراكز لخدمة المواطنين و7 مكاتب تموين، كالآتي:-

- مكتب تموين برج العرب

- مكتب التموين بحي الجمرك

- مركز خدمة مواطنين شرق.

- مركز خدمة مواطنين العجمي

- مكتب تموين المنتزة

- مكتب تموين العامرية

- مركز خدمة مواطنين طوسون.

- مركز خدمة مواطنين أبو قير.

- مركز خدمة مواطنين غرب.

- مركز خدمة مواطنين محرك بك.

- مركز خدمة مواطنين باب شرق

- مركز خدمة مواطنين السيوف

وفي محافظة سوهاج جاءت مكاتب التموين كالآتي:-

- مكتب تموين برديس

- مكتب تموين

-مكتب تموين بنى حميل

-مكتب تموين الزوك الغربية -مكتب تموين سفلاق

- مكتب تموين نيده

-مكتب تموين بناويط

-مكتب تموين بندر المراغة -مكتب تموين الغريزات

-مكتب تموين بندر طهطا

-مكتب تموين بندر طما

-مكتب تموين أم دومة.

وفي محافظة الغربية جاءت مكاتب التموين على النحو التالي:

-بندر طنطا

- أول طنطا

-ثانى طنطا

-بندر المحلة

-أول المحلة

-ثانى المحلة

-محلة مرحوم

-برما

- بندر

- زفتى

-بندر قطور

-دماس

-أبشواى

-التاج

-ميت عساس

-بندر كفر الزيات

-الدلجمون

- بلشاى

- أبيار

-السنطة

-القرشية

تضم محافظة القليوبية المحافظة 68 مكتبا مقسمة على النحو التالى:-

- 8 مكاتب بشبرا الخيمة

-9 مكاتب بالخانكة

-مكتبان ببندر قليوب

6 مكاتب بمركز قليوب

-5 مكاتب بالقناطر الخيرية

-3 مكاتب بقها

- 9 مكاتب بطوخ

- 9 مكاتب بمركز بنها

- مكتبان ببندر بنها

-6 مكاتب بكفر شكر

- 8 مكاتب بشبين القناطر

كما أعلنت العديد من المحافظات عن فتح جميع مكاتب التموين التابعة لها لإضافة المواليد على بطاقات التموين التي حددتها الوزارة.